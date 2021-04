Arrivi nei porti della Gallura | quasi 900 persone controllate a Olbia

Advertising

piercarlogiusep : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa. Nei primi 3 mesi del 2021 gli sbarchi sono triplicati rispe… - franco_cozzari : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa. Nei primi 3 mesi del 2021 gli sbarchi sono triplicati rispe… - mewmewtokyo : RT @SuttoraM: Ha soffiato forte il vento nella notte, un saluto d’inverno , ora tutto e’ silenzio , il cielo senza nuvole spera che finalm… - mariasemencov : io sto piangendo perché mi sento male per lou che fa così tanto per noi e c’è gente che fa delle cose orribili nei… - mailagandini : Dal 2009 che sono qui, e tu Fede arrivi inconsapevole nei momenti più bui della mia vita ad aiutarmi ??. #Pesche è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi nei

Gallura Oggi

... 76 visits today) Notizie Simili:in Sardegna, oltre 900 controlli tra Olbia e…in Sardegna, continuano i controlliporti…sull'Isola, oltre 600 i controlli......9%voli nazionali, +9,7%voli internazionali; per lo scalo di Brindisi +16,1% C voli ... perché non è accettabile che siallo scalo e ci si ritrovi nel deserto, senza collegamenti con ...Ma la svolta nelle indagini è arrivata quando gli investigatori hanno analizzato il ... Le avrebbero quindi cedute dietro corrispettivo a Pasimeni, il quale le smerciava ad atleti e nei circuiti di ...Ma mettetevi nei panni della gente che in Malawi o in Sud Sudan sente alla tv che in Europa o in America ci sono dubbi e restrizioni per il vaccino prodotto da AstraZeneca. In Africa è arrivato ...