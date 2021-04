Arrivano i treni Covid tested: si viaggia solo previo tampone negativo (Di venerdì 9 aprile 2021) Milano, 9 aprile - Dopo i voli Covid free Arrivano i treni Covid - tested per viaggiare in sicurezza. Al momento gli unici collegamenti che previsti sono quelli tra Milano e Roma. Il presidente della ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) Milano, 9 aprile - Dopo i volifreeperre in sicurezza. Al momento gli unici collegamenti che previsti sono quelli tra Milano e Roma. Il presidente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano treni Arrivano i treni Covid tested: si viaggia solo previo tampone negativo Milano, 9 aprile - Dopo i voli Covid free arrivano i treni covid - tested per viaggiare in sicurezza. Al momento gli unici collegamenti che previsti sono quelli tra Milano e Roma. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un' ...

Via a quattro nuovi treni Caravaggio: 445 posti, telecamere, Led e prese Usb I Caravaggio in linea. I nuovi treni del trasporto regionale arrivano nel Varesotto, nel Verbano e in Val d'Ossola: da lunedì 12 aprile i nuovi convogli ad alta capacità di Trenord entreranno in circolazione sulla linea Milano - ...

Ferrovia veloce Avezzano-Roma-Pescara: Di Pangrazio convoca adunanza dei sindaci Ferrovia veloce, Di Pangrazio convoca l'adunanza dei sindaci. La maggioranza: "Uniti per il futuro del territorio".

