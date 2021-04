Arriva su Amazon la nuova Honor Band 6: funzioni e prezzo (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo mesi di attesa tutti gli appassionati di smartwatch potranno finalmente acquistare Honor Band 6, che ad oggi ancora non è possibile trovare sullo store ufficiale. Questo non è di rilevante importanza dal momento che è possibile indossare la smart-Band cinese comprandola su Amazon al costo, non troppo elevato, di 49,99 euro. Andiamo a vedere le sue caratteristiche principali. La nuova Honor Band 6 sfoggia un display AMOLED a colori da 1.47 pollici con più 100 quadranti. L’activity tracker garantisce una durata della batteria fino a 14 giorni e gode di una ricarica molto rapida (pensate che in soli 10 minuti è assicurata un’autonomia per 3 giorni di utilizzo). Il wearable è completo di tante funzioni: infatti, a bordo troviamo il sensore per il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo mesi di attesa tutti gli appassionati di smartwatch potranno finalmente acquistare6, che ad oggi ancora non è possibile trovare sullo store ufficiale. Questo non è di rilevante importanza dal momento che è possibile indossare la smart-cinese comprandola sual costo, non troppo elevato, di 49,99 euro. Andiamo a vedere le sue caratteristiche principali. La6 sfoggia un display AMOLED a colori da 1.47 pollici con più 100 quadranti. L’activity tracker garantisce una durata della batteria fino a 14 giorni e gode di una ricarica molto rapida (pensate che in soli 10 minuti è assicurata un’autonomia per 3 giorni di utilizzo). Il wearable è completo di tante: infatti, a bordo troviamo il sensore per il ...

Advertising

infoitscienza : Finalmente la Honor Band 6 Global arriva su Amazon e sfida la Xiaomi Mi Band 6 - infoitscienza : Honor Band 6 arriva su Amazon: ampio display AMOLED e tante funzionalità - Morbilla_ : Poi dici perché usi AMAZON. PERCHÉ SE NO LA CAZZO DI ROBA CHE COMPRO NON MI ARRIVA SPENDO CENTINAIA DI EURO ED È UN… - fixlenur : @swiftjimn @tisthedamnFra A me anche con Amazon lo porta Bartolini ma sta volta niente, arriva mercoledì - miss_stresso : Non mi faccio la doccia fin quando non arriva il corriere amazon -