(Di venerdì 9 aprile 2021) dell’Unione Generale del, voluto dal SegretarioFrancesco Paolo Capone dell’Unione Generale del, voluto dal SegretarioFrancesco Paolo Capone per raggiungere “nei singoli territori gli iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori che in questa fase così delicata della pandemia sono in seria difficolta.” Un viaggio che attraversando l’Italia si concluderà con la manifestazione del 1° maggio. Ad accogliere il pomeriggio del 10 aprile il pullman a Reggioci sarà il Segretario Regionale UGLnonché SegretarioUGL Scuola, Ornella Cuzzupi che plaude a questa iniziativa: “In un momento dove il Paese vive una delle situazioni più drammatiche della sua storia, l’idea di un’organizzazione che va verso i ...

Advertising

ColonieF : RT @ElisaCuccolo: SEBASTIEN ?? Meraviglioso Cucciolo Simil Maremmano di 3 Mesi. La Sorella E' Stata Adottata E Lui E' Tutto Solo Nel Suo Box… - citynowit : ?? ULTIM'ORA - Arriva l'annuncio del Presidente Spirlì - ilmetropolitan : ???? #ReggioCalabria: arriva il #tournazionale dell’#UGL “Il Lavoro Cambia anche Noi!” verso il #PrimoMaggio Sabato 1… - reggiotv : Arriva in Calabria il tour nazionale “Il Lavoro Cambia anche Noi” dell’Unione Generale del Lavoro, voluto dal… - Fiorell35244331 : RT @ElisaCuccolo: SEBASTIEN ?? Meraviglioso Cucciolo Simil Maremmano di 3 Mesi. La Sorella E' Stata Adottata E Lui E' Tutto Solo Nel Suo Box… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Calabria

Stretto web

In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti chea 185 dai 232 ... In arancione, Emilia, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana l ministro della Salute, Roberto ......, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. 09 apr 16:27 La Lombardia passa in zona arancione La Lombardia passerà in zona arancione da lunedì. La conferma...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha comunicato al presidente della Giunta, Nino Spirlì, il cambio di fascia della Calabria, a partire da lunedì ... di puro carattere pre-elettorale, è ...Il presidente della Regione è stato informato dal ministro Speranza: «Risultato importante, arriveremo in un porto sicuro». La Calabria torna in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Spera ...