Arriva il primo festival online dedicato all'economia solidale circolare (Di venerdì 9 aprile 2021) Cittadinanzattiva, CNCA e CICA promuovono per i prossimi 15 e 16 aprile il primo festival online dedicato interamente all'economia solidale circolare. I temi trattati saranno lotta allo spreco alimentare, riuso e riciclo dei materiali, rigenerazione urbana, sostenibilità e inclusione socio professionale di soggetti fragili e percorsi di legalità.

