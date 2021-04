Arriva il nuovo bonus baby-sitter fino a 2mila euro | come presentare domanda

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 9 aprile 2021) Da ieri, 8 aprile, è possibile inoltrareall’INPS per accedere al2021. Si tratta di un sussidioa 100settimanali destinato a determinati lavoratori per i servizi di cura dei figli in DAD o in quarantena.: 100a settimana I genitori che rispondono ai requisiti richiesti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.