Arisa, il suo nuovo progetto: “Venite tutti qui” FOTO (Di venerdì 9 aprile 2021) Da parte di Arisa ecco arrivare un invito a prendere visione di un bel progetto che la vede coinvolta. Lei ci spiega tutto sorridente. Arisa, da diverso tempo, è tra… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) Da parte diecco arrivare un invito a prendere visione di un belche la vede coinvolta. Lei ci spiega tutto sorridente., da diverso tempo, è tra… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

stupiddthought : RT @Martino981: Raga, ho appena letto che Arisa nomina sangiovanni perché invidiosa del suo successo AHAHAHAH #Amici20 - Martino981 : Raga, ho appena letto che Arisa nomina sangiovanni perché invidiosa del suo successo AHAHAHAH #Amici20 - heresnayley : @stracxciatella @TancrediStan Io sono sia fan di Tanc e Raffa e penso che fuori Arisa potrebbe anche aiutarlo in qu… - JordeenStar : @Alessia33438152 Siamo in molti a non essere d’accordo a mio parere perché Arisa ha pompato eccessivamente il suo p… - giulimylove : martina eliminata al suo posto entra arisa #Amici20 -