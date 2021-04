Archeologia | in Corsica scoperta una necropoli romana

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Parigi, 9 apr. – (Adnkronos) –in, nel cuore della città L’Ile-Rousse, unadell’etàdove sono emerse una quarantina di tombe datate dal III al VI secolo d.C.: il ritrovamento getta una nuova luce sul ruolo dell’isola tra l’Africa e l’Europa. L’annuncio è stato dato dall’Istituto francese per la ricerca archeologica preventiva (Inrap). Le urne funerarie sono anfore africane, provenienti dalla Tunisia. “La sepoltura in grandi contenitori cilindrici era solitamente riservata ai bambini”, ha sottolineato in un comunicato Inrap, evidenziando la singolarità della. Esempi noti sull’isola di tali sepolture sono spesso associati a edifici religiosi, come nel caso dei siti archeologico di Mariana, a sud di Bastia, o Sant’Amanza, tra Ajaccio e Propriano. Nel caso ...