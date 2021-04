Arbitro Real Madrid Barcellona: infortunio per Lahoz. C’è il sostituto (Di venerdì 9 aprile 2021) Mateu Lahoz non sarà il direttore di gara nell’importantissima sfida tra Real Madrid e Barcellona: ecco il suo sostituto Evenienza particolare in Liga ma non una prima volta. Per il Clasico, importantissimo ai fini della classifica, tra Real Madrid e Barcellona era stato designato Mateu Lahoz. Come riportato dalla Liga in un comunicato, l’Arbitro ha subit un infortunio ed è stato sostituito da Gil Manzano. Sarà suo dunque il compito di dirigere la sfida che potrebbe stravolgere la classifica della Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Mateunon sarà il direttore di gara nell’importantissima sfida tra: ecco il suoEvenienza particolare in Liga ma non una prima volta. Per il Clasico, importantissimo ai fini della classifica, traera stato designato Mateu. Come riportato dalla Liga in un comunicato, l’ha subit uned è stato sostituito da Gil Manzano. Sarà suo dunque il compito di dirigere la sfida che potrebbe stravolgere la classifica della Liga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

