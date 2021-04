Apple rilascia agli sviluppatori la beta 7 di macOS 11 3 Big SurHDblog it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo ledi iOS, iPadOS e watchOS,hatoanche la settimadiBig Sur 11.3. Questo aggiornamento arriva a distanza di una settimana dal precedente e, come di consueto, può essere scaricato tramite l’apposito menù nelle preferenze di sistema dopo aver installato l’apposito profilo. A differenza di11.2,to pubblicamente lo scorso febbraio, che era perlopiù un “bug fix” che andava a correggere diversi problemi riscontrati nella versione precedente,Big Sur 11.3 introduce anche diverse novità. Tra queste, delle nuove opzioni per i Mac basati suSilicon che permetteranno di scegliere delle finestre di dimensioni maggiori per avviare ...

gigibeltrame : Apple rilascia agli sviluppatori la beta 7 di macOS 11.3 Big Sur #digilosofia - HDblog : Apple rilascia agli sviluppatori la beta 7 di macOS 11.3 Big Sur - SlideToMac : Apple rilascia la beta 7 di macOS Big Sur 11.3 - AppleRetweetBot : RT @iLuca90: #Apple rilascia la settima beta per sviluppatori di #macOSBigSur11.3!

Dopo le beta di iOS, iPadOS e watchOS, Apple ha rilasciato agli sviluppatori anche la settima beta di macOS Big Sur 11.3. Questo aggiornamento arriva a distanza di una settimana dal precedente e, come ...(Telefonino.net) L'icona di App Store Connect, invece, ha sempre il classico logo in blu ma in rilievo, su sfondo bianco e con una sottile cornice sempre in blu Apple ha aggiornato Apple Music for ...