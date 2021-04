Appello al Governo dalle imprese della ristorazione: “In zona gialla aperture in sicurezza anche la sera” (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Riaprire in sicurezza le attività di ristorazione con allungamento degli orari e definire rapidamente una road map per far ripartire il settore eventi che rischia di veder andare in fumo quasi due anni di fatturato. E’ la richiesta che presentano le imprese artigiane del settore sottolineando che l’evidenza epidemiologica mostra che bar e ristoranti e il resto delle attività di ristorazione non alimentano la diffusione dei contagi ma sono tra le più penalizzate tra aperture ad intermittenza e ristori largamente insufficienti. Le imprese sollecitano ogni sforzo per dare certezze ad un comparto rilevante per l’intera filiera agroalimentare che esprime 4 milioni di posti di lavoro. anche un solo mese di chiusura determina un consistente calo dell’attività mettendo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – Riaprire inle attività dicon allungamento degli orari e definire rapidamente una road map per far ripartire il settore eventi che rischia di veder andare in fumo quasi due anni di fatturato. E’ la richiesta che presentano leartigiane del settore sottolineando che l’evidenza epidemiologica mostra che bar e ristoranti e il resto delle attività dinon alimentano la diffusione dei contagi ma sono tra le più penalizzate traad intermittenza e ristori largamente insufficienti. Lesollecitano ogni sforzo per dare certezze ad un comparto rilevante per l’intera filiera agroalimentare che esprime 4 milioni di posti di lavoro.un solo mese di chiusura determina un consistente calo dell’attività mettendo ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : ECCE HOMO DI CARAVAGGIO, L’APPELLO DI SGARBI:INVITO IL GOVERNO A CHIEDERE AL RE DI SPAGNA… - Barabba1 : RT @annak65649009: @antimafia2000 L’appello della Direzione Nazionale Antimafia per chiedere la legalizzazione giace inascoltato da anni. N… - graziella_lai : RT @confartigianato: 'Riaprire in sicurezza attività di #ristorazione in zona gialla con allungamento orari e definizione road map per ripa… - EnricoFalla : RT @confartigianato: 'Riaprire in sicurezza attività di #ristorazione in zona gialla con allungamento orari e definizione road map per ripa… - confartigianato : 'Riaprire in sicurezza attività di #ristorazione in zona gialla con allungamento orari e definizione road map per r… -