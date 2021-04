Appalti truccati all’Asl di Pescara. Dirigente arrestato suicida in cella. Trotta accusato di corruzione per una gara pilotata (Di venerdì 9 aprile 2021) Appare tranquillo il Dirigente del dipartimento di Salute mentale della Asl di Pescara, Sabatino Trotta (nella foto), quando entra in carcere a Vasto, in provincia di Chieti. Scherza con la direttrice del carcere, Giuseppina Ruggero, che cerca di rassicurarlo e a lei dice: “Hanno vinto la battaglia, ma io vincerò la guerra”. Su di lui pesa un’accusa di corruzione nell’inchiesta per un presunto appalto pilotato, da oltre 11 milioni 300 mila euro. Nella notte in cella si toglie la vita. INCHIESTA DELICATA. L’appalto incriminato riguarda la gestione delle strutture psichiatriche della Asl di Pescara vinto da una cooperativa i cui responsabili, Domenico Mattucci e Luigia Dolce, sono in carcere. Tra le persone informate sui fatti, per l’inchiesta del procuratore capo del capoluogo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Appare tranquillo ildel dipartimento di Salute mentale della Asl di, Sabatino(nella foto), quando entra in carcere a Vasto, in provincia di Chieti. Scherza con la direttrice del carcere, Giuseppina Ruggero, che cerca di rassicurarlo e a lei dice: “Hanno vinto la battaglia, ma io vincerò la guerra”. Su di lui pesa un’accusa dinell’inchiesta per un presunto appalto pilotato, da oltre 11 milioni 300 mila euro. Nella notte insi toglie la vita. INCHIESTA DELICATA. L’appalto incriminato riguarda la gestione delle strutture psichiatriche della Asl divinto da una cooperativa i cui responsabili, Domenico Mattucci e Luigia Dolce, sono in carcere. Tra le persone informate sui fatti, per l’inchiesta del procuratore capo del capoluogo ...

