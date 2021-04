Angela da Mondello furiosa con Barbara D’Urso | “Mi hai rovinato la vita”

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Per otto mesi sono stata zitta e buona, ora basta”. CosìChianello, nota come “da, in un video pubblicato su Instagram nel quale attacca duramente. Gravi le accuse mosse dalla donna siciliana nei confronti della presentatrice in forza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ormai celeberrima per il tormentone del 'Non ce n'è Coviddi',daè stata spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D'Urso . Nelle scorse ore, ad ogni modo, la donna ha deciso di pubblicare un video proprio contro la conduttrice partenopea, ...Famosa per la sua frase ormai tristemente cult 'Non ce n'è Coviddi',dasi toglie oggi qualche sassolino dalla scarpa con un nuovo video, palese attacco a Barbara D'Urso. Chiamata a dire la sua sul Coronavirus , in un'intervista lungo la spiaggia di ...Angela da Mondello si è scagliata contro Barbara D’Urso, ovvero colei che le ha concesso di diventare un ‘tormentone’. La simpatica signora siciliana, diventata popolare per la frase “Non ce n’è ...Non molto tempo fa Angela da Mondello aveva duramente attaccato Lele Mora accusandolo di averla usata e di non averle garantito tutte quelle opportunità che sperava arrivassero, ora è la volta ...