Angela da Mondello contro Barbara d’Urso | “Sono stata 8 mesi zitta e buona”

Advertising

davidemaggio : Non c'è limite al peggio. Angela di Mondello contro Barbara D’Urso “Mi hai rovinato la vita, ti sei fatta l’audien… - Stefano77C : @GiusCandela Angela da Mondello è l'emblema dell'ingenuità fatta persona. Una sorta di Pinocchio nelle grinfie del… - antoninobill : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia 'Mi hai rovinato 8 mesi di vita', Angela da Mondello attacca Barbara D'Urso (VIDEO) - - blogtivvu : “Mi hai rovinato la vita!”, Barbara d’Urso sotto accusa: Angela da Mondello vuota il (suo) sacco – VIDEO - 97_pfeddy : RT @inomniapparatus: Angela da Mondello si scaglia contro Barbara D'Urso perché le ha rovinato la vita. Strano, pare che era felice fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Angela Mondello

Agenzia ANSA

Anche se didapreferiamo non occuparci per l'orribile strascico di ignoranza e disinformazione che ha saputo 'regalare' all'Italia intera (anche per merito di massicce condivisioni social e ...E tu ti sei pulita le mani" Di: Redazione Sardegna LiveChianello 'da' torna a intervenire sui social media. Con un video su Instagram la palermitana celebre per la frase "Non ce n'è ..."Mi hai rovinato la vita!", Barbara d’Urso sotto accusa: Angela da Mondello vuota il (suo) sacco e sbotta sui social, ecco il video.Angela Chianello ‘da Mondello’ torna a intervenire sui social media. Con un video su Instagram la palermitana celebre per la frase "Non ce n'è Covid" ha attaccato duramente la conduttrice Barbara D’Ur ...