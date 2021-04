Angela Chianello da Mondello contro Barbara D’Urso: “Mi hai rovinato la vita” (Di venerdì 9 aprile 2021) Angela Chianello si scaglia contro Barbara D’Urso, accusandola di averla sfruttata e poi abbandonata. La signora diventata popolare con il tormentone “Non ce n’è coviddi”, ha pubblicato un video fiume sul suo profilo Youtube nel quale si scaglia contro la conduttrice accusandola di averla sfruttata solo per l’audience e di non aver tutelato sua figlia: Oggi sono qui a mandare un messaggio alla signora Barbara D’Urso. Adesso voi direte, tanti tanti italiani: gli sta leccando il culo. No, no, io il culo non l’ho mai leccato a nessuno e mi dispiace parlare così ma deve uscire il naturale di Angela perchè sono stata otto mesi brava, zitta e buona e adesso basta. Mi sono rotta veramenteEd ancora: Non ti sei permessa a tutelare una bambina ... Leggi su sicksadworld (Di venerdì 9 aprile 2021)si scaglia, accusandola di averla sfruttata e poi abbandonata. La signora diventata popolare con il tormentone “Non ce n’è coviddi”, ha pubblicato un video fiume sul suo profilo Youtube nel quale si scagliala conduttrice accusandola di averla sfruttata solo per l’audience e di non aver tutelato sua figlia: Oggi sono qui a mandare un messaggio alla signora. Adesso voi direte, tanti tanti italiani: gli sta leccando il culo. No, no, io il culo non l’ho mai leccato a nessuno e mi dispiace parlare così ma deve uscire il naturale diperchè sono stata otto mesi brava, zitta e buona e adesso basta. Mi sono rotta veramenteEd ancora: Non ti sei permessa a tutelare una bambina ...

