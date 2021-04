Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno litigato? “Ci siamo allontanati” | c’entra Giulia Salemi?

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nella Casa più spiata d’Italia,avevano instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia. Complici e giocherelloni; in molte occasioni i due ex gieffinidivertito il grande pubblico del GF Vip, come anche il resto dei concorrenti. Nonostante le consuete liti o gli scontri che spesso animavano le dirette del reality, il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Si sarebbe interrotto il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e, cominciato al Grande Fratello Vip . Nella Casa di Cinecittà, i due si erano definiti "fratelli", accomunati da un percorso simile che ha consentito a entrambi di arrivare a far parte ...e Pierpaolo Petrelli, i due ex coinquilini del Grande Fratello Vip non si sono più sentiti. Il motivo? Chiedete alla Salemi In una lunga intervista ai microfoni di? L'articolo GF Vip, ...L'amicizia tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli sembra non sia sopravvissuta alla fine del GF Vip. Zelletta racconta i dettagli a Casa Chi ...Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta: amicizia finita? I fan del Grande Fratello VIP non hanno potuto fare a meno di notare l’amicizia raffreddata tra Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, e ...