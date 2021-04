Andrea Cerioli ritocca le foto? Daniela Martani: “E’ tutto falsificato” (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrea Cerioli ritocca le sue foto su Instagram? Daniela Martani, dopo la sua eliminazione, ha insinuato il dubbio sull’argomento. Andrea Cerioli ha sempre avuto un certo seguito sul web, dopo la sua seconda partecipazione a Uomini e Donne, grazie al suo possente fisico. Molti utenti della rete, infatti, lo seguono per poter ammirare le foto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021)le suesu Instagram?, dopo la sua eliminazione, ha insinuato il dubbio sull’argomento.ha sempre avuto un certo seguito sul web, dopo la sua seconda partecipazione a Uomini e Donne, grazie al suo possente fisico. Molti utenti della rete, infatti, lo seguono per poter ammirare leL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

