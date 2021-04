Ancora caos e ritardi al centro vaccinale di Atripalda (Di venerdì 9 aprile 2021) , e certamente non è la prima volta che si registrano disservizi presso il centro di Via Rapolla. Nella giornata di oggi, il centro ha fatto ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 9 aprile 2021) , e certamente non è la prima volta che si registrano disservizi presso ildi Via Rapolla. Nella giornata di oggi, ilha fatto ...

Advertising

Giokilch : @maximus63 @federicogatti Il caos totale!Secondo una stima di PHE, in UK le vaccinazioni hanno salvato 10,000 vite… - suniait : #Napoli La riforma dell’#ediliziaresidenzialepubblica non decolla: ancora tutto fermo mentre si profila il caos ges… - Giokilch : @paolacars @Corriere Il caos totale!Secondo una stima di PHE, in UK le vaccinazioni hanno salvato 10,000 vite di ov… - ABisciotti : @tbifarini @tomasomontanari Dopo il caos io non mi fido più ed essendo nella fascia over 70, ancora senza vaccino,… - infoitinterno : Coronavirus a Palermo, è ancora caos sui dati: numeri da zona rossa per il Comune, ma non secondo la R -