Amici anticipazioni serale 10 aprile | Alessandra Amoroso ospite e l’eliminato della puntata

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri, 8, è stata registrata ladeldiche andrà in onda sabato 10. Come sempre, in studio troveremo la padrona di casa, Maria De Filippi, le tre squadre con i rispettivi coach e i tre giudici: Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. La scorsa settimana, l’eliminazione di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

redazionetvsoap : #Amici #Amici20 #amicispoiler #canale5 Una nuova puntata del talent show ci attende #domani (#sabato #10aprile), ec… - thefillsss : Non c’è bisogno di aprire le anticipazioni o leggere spoiler ... anche un cieco direbbe #martinaout da amici sabato. #Amicispoiler - CorriereCitta : Amici 2021, anticipazioni quarta puntata serale: chi viene eliminato sabato 10 aprile #SpoilerAmici #AmiciSpoiler… - occhio_notizie : La puntata di sabato 10 aprile di #Amici20 è stata registrata nella giornata di ieri. Ecco chi sono i ragazzi elimi… - otbxabbie : ho letto le anticipazioni di amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Ma Stefano è anche giudice del Serale di20, che va in onda il sabato sera su Canale 5. Il programma è registrato e lenon si fanno attendere. Da quelle della quarta puntata, che ...Lesulla puntata del Serale di2021 di sabato 3 aprile stavolta hanno sconvolto il pubblico. In tanti hanno sperato in un pesce d'aprile, e la speranza è l'ultima a morire. L'...Sabato 10 aprile 2021, alle 21.15 circa su Canale 5, andrà in onda il quarto appuntamento serale di Amici, condotto da Maria De Filippi. Questa edizione sta appassionando sempre più spettatori, curios ...Le anticipazioni sulla quarta puntata del Serale di Amici 2021 nascondono una importante novità: ci sarà un solo eliminato sabato 10 aprile. Come sempre la puntata è stata registrata ieri, quindi si ...