Amici 2021, anticipazioni quarta puntata serale: chi viene eliminato sabato 10 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per la quarta e imperdibile puntata del serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 10 aprile in prima serata. Nelle scorse puntate hanno dovuto abbandonare il programma Gaia, Esa, Ibla, Leonardo, Tommaso e Rosa, ma gli allievi continuano a essere divisi in tre squadre. Cosa succederà domani sera? Chi è stato eliminato? serale Amici 2021, chi è stato eliminato nella quarta puntata di sabato 10 aprile? Stando alle anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, nella prima manche la squadra Zerbi- Celentano ha sfidato quella di Pettinelli-Peparini. Sangiovanni ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto pronto per lae imperdibiledeldi, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda10in prima serata. Nelle scorse puntate hanno dovuto abbandonare il programma Gaia, Esa, Ibla, Leonardo, Tommaso e Rosa, ma gli allievi continuano a essere divisi in tre squadre. Cosa succederà domani sera? Chi è stato, chi è statonelladi10? Stando alleriportate dal Vicolo delle News, nella prima manche la squadra Zerbi- Celentano ha sfidato quella di Pettinelli-Peparini. Sangiovanni ha ...

