Amici 20, tutte le anticipazioni del serale di sabato 10 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella giornata di domani sabato 10 aprile andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata stagionale del serale di Amici 20. Il sito «Quello che tutti vogliono sapere» ha pubblicato un articolo a favore di quanti non possono o non vogliono aspettare sabato sera per sapere in anticipo gli avvenimenti più importanti. Amici 20: una puntata ricca di sorprese Gli ospiti speciali della serata sono state due donne: Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Iniziamo con la prima novità inaspettata: non c'è stata l'eliminazione diretta ma un solo ballottaggio. Mentre l'eliminazione verrà resa pubblica solo sabato durante la puntata su Canale5, quando i concorrenti saranno ‘avvisati' in Casetta. La prima sfida musicale è stata tra Sangiovanni e Aka7even. Il primo ha portato “Forever ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Nella giornata di domani10andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata stagionale deldi20. Il sito «Quello che tutti vogliono sapere» ha pubblicato un articolo a favore di quanti non possono o non vogliono aspettaresera per sapere in anticipo gli avvenimenti più importanti.20: una puntata ricca di sorprese Gli ospiti speciali della serata sono state due donne: Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Iniziamo con la prima novità inaspettata: non c'è stata l'eliminazione diretta ma un solo ballottaggio. Mentre l'eliminazione verrà resa pubblica solodurante la puntata su Canale5, quando i concorrenti saranno ‘avvisati' in Casetta. La prima sfida musicale è stata tra Sangiovanni e Aka7even. Il primo ha portato “Forever ...

