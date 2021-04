Amici 20 Serale, Anticipazioni Quarta Puntata: L’Eliminato! (Di venerdì 9 aprile 2021) Anticipazioni Amici 20 Serale, Quarta Puntata: nuovo scontro infervorato tra Cuccarini e Celentano. Cambia il regolamento a votare questa volta, i professori. Una sola eliminazione della serata che vede un cantante! Anticipazioni Amici 20 Serale, Quarta Puntata: Sangiovanni straccia tutti. Il primo eliminato provvisorio è Aka Seven! Presso gli studi Mediaset di Roma, si sono svolte le nuovissime registrazioni di Amici. Durante la Quarta Puntata ci sono stati momenti di tensione, ma anche di sano divertimento. Come ospiti speciali, Alessandra Amoroso. Il duo comico Pio Amedeo era assente, ma è stato sostituito dalla simpatica Francesca Manzini. Vi sveliamo in anteprima ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 9 aprile 2021)20: nuovo scontro infervorato tra Cuccarini e Celentano. Cambia il regolamento a votare questa volta, i professori. Una sola eliminazione della serata che vede un cantante!20: Sangiovanni straccia tutti. Il primo eliminato provvisorio è Aka Seven! Presso gli studi Mediaset di Roma, si sono svolte le nuovissime registrazioni di. Durante laci sono stati momenti di tensione, ma anche di sano divertimento. Come ospiti speciali, Alessandra Amoroso. Il duo comico Pio Amedeo era assente, ma è stato sostituito dalla simpatica Francesca Manzini. Vi sveliamo in anteprima ...

LCuccarini : È iniziata la terza puntata del serale di Amici: una puntata da non perdere! Tanto spettacolo, ma sopratutto tante… - AmiciUfficiale : Le prove generali della quarta puntata del Serale di #Amici20 le trovate in esclusiva sulla nuova APP di wittyTV!… - bag441 : Serena che nelle prove generali balla la coreografia di latino ???? - psychosaru : “amici torna domani con una nuova puntata del serale” ... no?? - BITCHYFit : Tommaso Stanzani, dei ballerini professionisti contro la sua eliminazione da Amici: “Dentro ballerine che non merit… -