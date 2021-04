Amici 20, Martina e Stefano de Martino? La ballerina resiste al serale e sui social partono i rumors (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo gli spoiler sulla quarta puntata del serale di Amici 20, oltre alle anticipazioni è comparso anche un gossip gigantesco: sembra ci sia del tenero tra Martina Miliddi e Stefano De Martino! Avete capito bene! Ma cosa ci sarà di vero dietro queste voci di corridoio? LEGGI ANCHE — Amici 20 spoiler, cosa accadrà nella prossima puntata del serale: chi è finito al ballottaggio? Sul web sta impazzando il gossip su una presunta relazione tra Martina Miliddi di Amici 20 e Stefano De Martino. Ma c’è qualcosa di vero in queste chiacchiere? foto: Kikapress, Red CommunicationsAmici 20: Martina Miliddi e Stefano de Martino? Sul web impazza ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo gli spoiler sulla quarta puntata deldi20, oltre alle anticipazioni è comparso anche un gossip gigantesco: sembra ci sia del tenero traMiliddi eDe! Avete capito bene! Ma cosa ci sarà di vero dietro queste voci di corridoio? LEGGI ANCHE —20 spoiler, cosa accadrà nella prossima puntata del: chi è finito al ballottaggio? Sul web sta impazzando il gossip su una presunta relazione traMiliddi di20 eDe. Ma c’è qualcosa di vero in queste chiacchiere? foto: Kikapress, Red Communications20:Miliddi ede? Sul web impazza ...

