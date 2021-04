Amici 20 | anticipazioni 10 aprile | Tancredi e Sangiovanni si sfidano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Continua l’appuntamento su Canale 5 con il Serale di20 che domani sera, sabato 102021, andrà in onda in occasione del quarto appuntamento stagionale. Al contrario delle voci che starebbero circolando, riguardo un possibile ritorno alla diretta, anche questa settimana la puntata del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi è stata registrata. In ogni caso i colpi di scena non mancheranno, visto che sarebbero già stati lanciati dei nuovi guanti di sfida. I ragazzi per l’ennesima volta metteranno in mostra il loro innato talento.20,10: ci dovrebbero essere due eliminazioni Di preciso, ledel serale di20 rivelano che la quarta puntata diè stata già registrata, e che quindi ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

... l'ex di Belen, avrebbe un'interesse per una ballerina di. Stiamo parlando di Martina Miliddi,... Stando a quanto dicono le, Martina Miliddi e Serena Marchese si sarebbero sfidate. Ma ...2021, ED.20/puntata oggi, 9 aprile: Deddy disperato per Rosa DMX, RAPPER MORTO A 50 ANNI Dmx , noto anche come Dark Man X e The Divine Master of the Unknown, nell'autobiografia ...Continua l'appuntamento su Canale 5 con il Serale di Amici 20 che domani sera, sabato 10 aprile 2021, andrà in onda in occasione del quarto appuntamento stagionale. Al contrario delle voci che starebb ...Leggi anche > Amici 20, quarta puntata: le anticipazioni, le sfide, chi viene eliminato. Super ospite Alessandra Amoroso Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso della terza puntata del ...