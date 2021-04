Alla faccia di Disney! Su Disney Star arrivano le suore ‘peccaminose’ di Narciso Nero (Di venerdì 9 aprile 2021) Narciso Nero - Aisling Franciosi Con l’arrivo di Star il mondo Disney è stato messo sottosopra: il nuovo servizio streaming offre contenuti molto forti, lontanissimi dal genere family friendly, e dopo i rapimenti e gli omicidi seriali di Big Sky tocca adesso alle atmosfere noir di Narciso Nero, miniserie in tre puntate, interamente disponibile in streaming dal 16 aprile. Basata sull’omonimo best-seller di Rumer Godden, pubblicato nel 1939 e dal quale è già stato tratto un film nel 1947, la miniserie è una coproduzione di BBC e FX, che l’hanno già trasmessa Alla fine dello scorso anno negli Stati Uniti (FX) e nel Regno Unito (BBC One). Le protagoniste sono delle suore che, stabilitesi in un antico palazzo in cima ad una scogliera in Himalaya, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 aprile 2021)- Aisling Franciosi Con l’arrivo diil mondoè stato messo sottosopra: il nuovo servizio streaming offre contenuti molto forti, lontanissimi dal genere family friendly, e dopo i rapimenti e gli omicidi seriali di Big Sky tocca adesso alle atmosfere noir di, miniserie in tre puntate, interamente disponibile in streaming dal 16 aprile. Basata sull’omonimo best-seller di Rumer Godden, pubblicato nel 1939 e dal quale è già stato tratto un film nel 1947, la miniserie è una coproduzione di BBC e FX, che l’hanno già trasmessafine dello scorso anno negli Stati Uniti (FX) e nel Regno Unito (BBC One). Le protagoniste sono delleche, stabilitesi in un antico palazzo in cima ad una scogliera in Himalaya, ...

Advertising

NicolaPorro : Una donna in divisa ci sbatte in faccia la realtà: siamo noi italiani a rinunciare volontariamente alla libertà. Ec… - ZZiliani : La domanda è: se a fronte di violazioni giudicate “gravissime” la pena inflitta al club è una multa, come pensate p… - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - ninastarita : RT @demotivatrice10: Giramm e vutamm e alla fine la colpa per ogni problema legato alla pandemia è sempre nostra andiamo a costituirci è in… - davros74 : @aleaus81 Vero. Ieri l'urlo della panchina sembrava quello del settore ospiti. Felicissimo di aver sentito quell'ur… -