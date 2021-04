Alice è il nuovo disco del poliedrico Skioffi (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex Amici Skioffi online sulle piattaforme digitali con “Alice”, il nuovo Ep di 7 brani tutti interamente prodotti dall’artista stesso Conosciuto per essere un’artista versatile e geniale, Skioffi è in grado di muoversi liberamente tra diversi stili e generi musicali. Dopo l’esperienza del talent “Amici” e le numerose collaborazioni come musicista e autore con artisti del… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex Amicionline sulle piattaforme digitali con “”, ilEp di 7 brani tutti interamente prodotti dall’artista stesso Conosciuto per essere un’artista versatile e geniale,è in grado di muoversi liberamente tra diversi stili e generi musicali. Dopo l’esperienza del talent “Amici” e le numerose collaborazioni come musicista e autore con artisti del… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Alice nuovo Tornano i Barbapapà: la nuova serie della famiglia più ecologista e animalista della tv Un nuovo adattamento animato, scritto , diretto e messo in musica da Alice e Thomas Taylor , i figli della coppia di creatori . 'Barbapapà - Una grande famiglia felice' rimane fedele allo spirito dei ...

Musica: Alice Merton torna con il nuovo singolo "Vertigo" Con "Vertigo" Alice esce allo scoperto con un manifesto della sua indole: essere fragili come punto ... Ma le cose non sono mai a una sola dimensione e con il suo nuovo singolo la cantautrice "global" ...

"Vertigo": fuori il nuovo singolo di Alice Merton Sardegna Reporter Alice Merton, 'Vertigo' e le trappole della mente: «Il primo passo è accettare se stessi» Si intitola Vertigo il nuovo singolo di Alice Merton, disponibile dal 9 aprile. Un brano destinato a stupire, almeno coloro che seguono la cantautrice dagli esordi. Dal successo di No Roots nel 2017 ...

Alice Merton, il nuovo singolo “Vertigo” Disco d'oro in USA e in Italia, disco di platino in Germania, Austria, Francia, Polonia e Svizzera con più di 500 milioni di stream: l'esordio discografico della giovane Alice Merton è tra i più inter ...

