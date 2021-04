Alessio D' Amato | Irrealistiche le 500mila dosi al giorno di Figliuolo

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Il mancato utilizzo di AstraZeneca provocherà una grande turbolenza sulla campagna vaccinale”. Ne è sicuroD’, assessore alla Salute del Lazio, preoccupato per le prossime settimane perché “al momento non abbiamo i vaccini, non ci sonosufficienti per compensare il mancato utilizzo di Astrazeneca”. Una situazione che, numeri alla mano, secondo D’, rende irrealistico il mantra del governo sul prossimo raggiungimento disomministrazioni al: “Per quotail Lazio dovrebbe fare 50mila vaccini al, il che vuol dire che dovremmo avere 1,5 milioni dial mese. Ne abbiamo la metà. Ci dicono da tre mesi che ci verranno dati, e questo ci riempie il cuore, ma noi dobbiamo riempire i ...

"Il mancato utilizzo di AstraZeneca provocherà una grande turbolenza sulla campagna vaccinale". Ne è sicuro Alessio D'Amato, assessore alla Salute del Lazio, preoccupato per le prossime settimane perché "al momento non abbiamo i vaccini, non ci sono dosi sufficienti per compensare il mancato utilizzo di AstraZeneca". Domani, sabato 10 aprile, alle ore 10, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato visitano l'hub vaccinale del San Giovanni ...