Alessio Cremonini ritorna alla regia con Profeti, film con star Jasmine Trinca (Di sabato 10 aprile 2021) Il regista Alessio Cremonini, dopo Sulla mia pelle, è tornato alla regia con Profeti, film con star Jasmine Trinca di cui sono iniziate le riprese. Alessio Cremonini è tornato alla regia e il 6 aprile sono iniziate le riprese del nuovo film Profeti, con protagonista Jasmine Trinca. L'attrice collaborerà nuovamente con il filmmaker dopo il successo di Sulla mia pelle, progetto in cui ha interpretato Ilaria Cucchi. Profeti vede impegnato Alessio Cremonini dietro la macchina da presa e come sceneggiatore, grazie alla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 aprile 2021) Il regista, dopo Sulla mia pelle, è tornatoconcondi cui sono iniziate le riprese.è tornatoe il 6 aprile sono iniziate le riprese del nuovo, con protagonista. L'attrice collaborerà nuovamente con ilmaker dopo il successo di Sulla mia pelle, progetto in cui ha interpretato Ilaria Cucchi.vede impegnatodietro la macchina da presa e come sceneggiatore, grazie...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Alessio Cremonini ritorna alla regia con Profeti, film con star Jasmine Trinca - CatelliRossella : Primo ciak per Profeti di Alessio Cremonini - Cinema - ANSA - Ilikepuglia : Puglia, partono le riprese del film 'Profeti' di Alessio Cremonini - 3cinematographe : Al via le riprese di Profeti, il prossimo film del regista Alessio Cremonini (Sulla mia pelle) e con protagonista J… - luckyredfilm : RT @cinefilosit: #Profeti: al via le riprese del nuovo film di Alessio Cremonini -