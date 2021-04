Alessia Cammarota rompe il silenzio sulla perdita del figlio. L’appello alle altre madri: “Vi prego, basta” (Di venerdì 9 aprile 2021) Alessia Cammarota è tornata a parlare con i suoi follower della triste notizia annunciata poche settimane fa. L’ex di Uomini e Donne ha infatti dichiarato di aver perso il bambino che aveva in grembo e dopo essersi presa qualche settimana per sé e per la sua famiglia ha provato a condividere le sue sensazioni. La ragazza confida nella comprensione dei fan, ma ammette di aver ricevuto dei messaggi poco piacevoli. Alessia Cammarota, il primo messaggio dopo un lungo silenzio Alessia Cammarota e Aldo Palmieri stanno affrontando un periodo davvero molto difficile. Lo scorso 14 febbraio avevano annunciato con gioia di essere in dolce attesa del terzogenito, un altro maschietto dopo i figli Niccolò e Leonardo, ma purtroppo poi qualcosa è andato storto. A poco più di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021)è tornata a parlare con i suoi follower della triste notizia annunciata poche settimane fa. L’ex di Uomini e Donne ha infatti dichiarato di aver perso il bambino che aveva in grembo e dopo essersi presa qualche settimana per sé e per la sua famiglia ha provato a condividere le sue sensazioni. La ragazza confida nella comprensione dei fan, ma ammette di aver ricevuto dei messaggi poco piacevoli., il primo messaggio dopo un lungoe Aldo Palmieri stanno affrontando un periodo davvero molto difficile. Lo scorso 14 febbraio avevano annunciato con gioia di essere in dolce attesa del terzogenito, un altro maschietto dopo i figli Niccolò e Leonardo, ma purtroppo poi qualcosa è andato storto. A poco più di ...

