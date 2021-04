Akash attacca Andrea Cerioli | «Tutto ritoccato | ha la pancia» FOTO PRIMA E DOPO

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex naufragoKumar si è scagliato contro l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, sottolineando le differenze fisiche mostrate sulledi Instagram rispetto alla verità di fronte alle telecamere. L’ex tronista, in effetti, risulta molto diverso dal ”vivo” rispetto all’immagine palestrata mostrata sui social… Leggi anche: Isola dei Famosi:si ritira per colpa della fidanzata? La replica...

Daniela proprio poco fa in una diretta Instagram ha commentato insieme ad Akash Kumar il comportamento di alcuni dei suoi ex compagni d'avventura. In particolare, Daniela Martani si è scagliata ... Che Akash Kumar e Tommaso Zorzi non si sopportino è ormai un dato di fatto. Il modello e l'opinionista dell'Isola dei ... L'ex naufrago Akash Kumar si è scagliato contro l'attuale concorrente de L'Isola dei Famosi Andrea Cerioli, sottolineando le differenze fisiche mostrate sulle foto di Instagram rispetto alla verità di ... Isola dei Famosi: durante una diretta su Instagram Akash Kumar e Daniela Martani attaccano Andrea Cerioli e fanno una rivelazione ...