Aggressioni al personale sanitario, Barbaro (Fratelli d’Italia): “Nessuna salvaguardia esistente” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono, ancor più in questo periodo di emergenza, le Aggressioni al personale sanitario nelle strutture ospedaliere. Sul caso interviene il sen. Claudio Barbaro (Fratelli d’Italia) con una interrogazione recentemente presentata al Senato ed indirizzata ai ministri dell’interno e della salute, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Il Senatore cita i casi avvenuti a Napoli il 19 marzo scorso all’Ospedale del Mare, il 26 dicembre 2020 nel medesimo ospedale, il 19 aprile 2020 all’Ospedale Santobono, il 6 marzo 2020 all’Ospedale del Mare ed il 19 maggio all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Gli episodi citati, scrive Barbaro, sono parte «di una catena di circostanze simili che non sono oltremodo accettabili e che puntualmente determinano lesioni, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono, ancor più in questo periodo di emergenza, lealnelle strutture ospedaliere. Sul caso interviene il sen. Claudio) con una interrogazione recentemente presentata al Senato ed indirizzata ai ministri dell’interno e della salute, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Il Senatore cita i casi avvenuti a Napoli il 19 marzo scorso all’Ospedale del Mare, il 26 dicembre 2020 nel medesimo ospedale, il 19 aprile 2020 all’Ospedale Santobono, il 6 marzo 2020 all’Ospedale del Mare ed il 19 maggio all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Gli episodi citati, scrive, sono parte «di una catena di circostanze simili che non sono oltremodo accettabili e che puntualmente determinano lesioni, ...

Advertising

anteprima24 : ** Aggressioni al personale sanitario, #Barbaro (Fratelli d’Italia): 'Nessuna salvaguardia esistente' **… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Proseguono le aggressioni al personale sanitario, Barbaro (FdI): “Nessuna salvaguardia esistente, il Governo metta in… - vocedelpatriota : Proseguono le aggressioni al personale sanitario, Barbaro (FdI): “Nessuna salvaguardia esistente, il Governo metta… - Agenpress : Sileri su aggressione medici: “Chi lavora in ospedale è lì per aiutare gli altri” - News24Italy : #Aggressioni sui treni ai danni del personale. Il sindacato UGL: «Body Cam per i controllori» -