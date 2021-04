Adescava minorenni | denunciato 70enne nel Reggiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) Si avvicinava, in bicicletta o a bordo della sua auto, a ragazzine adolescenti sotto i 16 anni - nei pressi delle scuole primarie o medie, di circoli ricreativi, parchi e piste ciclabili - e si ...

...ai militari - ma sarebbero diversi quelli venuti alla luce a seguito delle indagini - che hanno raccolto indizi e verificato circostanze dopo aver accolto l'appello dei genitori dellee le ...Sedicenne in fuga con l'influencer di Tik Tok: ritrovata dai carabinieri 25 gennaio 2021bambini su TikTok, il tribunale vieta l'uso dei social all'ex insegnante 25 gennaio 2021 ...di,...Si avvicinava, in bicicletta o a bordo della sua auto, a ragazzine adolescenti sotto i 16 anni - nei pressi delle scuole primarie o medie, di circoli ricreativi, parchi e piste ciclabili - e si rivolg ...Scuola primaria, parchi, pista ciclabile, circoli ricreativi: ogni punto di aggregazione di minorenni era la sua metà preferita che raggiungeva in sella ad una bic, o anche alla guida della sua ...