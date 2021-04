Addio a Ernesto Paolozzi Filosofo liberale e studioso di Benedetto Croce | aveva 67 anni

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ morto improvvisamente ilnapoletano, intellettualedi67. Vincitore della borsa di studio Francesco Compagna per gli Studi Meridionalistici, nel 1992 è stato eletto Consigliere Comunale del Comune di Napoli. Ha fondato l’Associazione “G. Amendola” e la rivista “Studi Critici”. E’ stato direttore scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma per il triennio 1992-1995, docente di Storia della Filosofia Contemporanea presso l’Università Suor Orsola Benincasa e ha tenuto numerosi corsi presso L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Presidente della Commissione per la Toponomastica del Comune di Napoli e membro del Comitato scientifico dell’Istituto ...