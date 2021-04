ACCUSE GRAVISSIME CONTRO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO. SONO ALMENO 12 I GIUDICI LEGATI ALLE OPEN SOCIETY DI SOROS (Di venerdì 9 aprile 2021) Quando abbiamo esaminato più da vicino il background dei GIUDICI della CORTE EUROPEA dei DIRITTI DELL’UOMO, non avremmo mai immaginato di fare delle scoperte tanto preoccupanti. Dopo un’indagine di 6 mesi, pubblichiamo un importante RAPPORTO (appendici disponibili qui ) che delinea la vastità del rapporto tra ONG e GIUDICI CEDU, nonché i problemi e i conflitti di interesse che proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Quando abbiamo esaminato più da vicino il background deidelladei, non avremmo mai immaginato di fare delle scoperte tanto preoccupanti. Dopo un’indagine di 6 mesi, pubblichiamo un importante RAPPORTO (appendici disponibili qui ) che delinea la vastità del rapporto tra ONG eCEDU, nonché i problemi e i conflitti di interesse che proviene da Database Italia.

