Accordo possibile tra Samsung e Olympus, novità per il Galaxy S22? (Di venerdì 9 aprile 2021) Samsung potrebbe prendere accordi con Olympus per aumentare ulteriormente la qualità dei comparti fotografici dei propri dispositivi, come fatto in ultimo da OnePlus con Hasselblad, e prima ancora da vivo con Zeiss e da Huawei con Leica. Stando a quanto riportato da ‘tomsguide.fr‘, il noto leaker Ice universe ritiene possibile questa sinergia, sebbene non sia stata confermata dalle parti (almeno non ancora). In ogni caso, se la questione si rivelasse fondata, il brand Olympus potrebbe comparire sul Samsung Galaxy S22, o magari già sul Samsung Galaxy Z Fold 3 (il prossimo dispositivo pieghevole del colosso di Seul), che dovrebbe essere presentato nella seconda parte dell’anno. Del resto, un comparto fotografico realizzato con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)potrebbe prendere accordi conper aumentare ulteriormente la qualità dei comparti fotografici dei propri dispositivi, come fatto in ultimo da OnePlus con Hasselblad, e prima ancora da vivo con Zeiss e da Huawei con Leica. Stando a quanto riportato da ‘tomsguide.fr‘, il noto leaker Ice universe ritienequesta sinergia, sebbene non sia stata confermata dalle parti (almeno non ancora). In ogni caso, se la questione si rivelasse fondata, il brandpotrebbe comparire sul, o magari già sulZ Fold 3 (il prossimo dispositivo pieghevole del colosso di Seul), che dovrebbe essere presentato nella seconda parte dell’anno. Del resto, un comparto fotografico realizzato con ...

