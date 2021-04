Abruzzo, vaccino ai guardiaparchi e non gli agli anziani, il governatore sbotta in diretta: “Lo Stato non dà le dosi” | VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) Abruzzo, vaccini ai guardiaparchi e non agli anziani. Il governatore sbotta Un servizio trasmesso ieri dal programma di La7 Piazza Pulita ha mostrato un’anomalia nella campagna vaccinale in Abruzzo, dove le dosi sono state distribuite subito anche ai guardiaparchi, equiparati alle forze dell’ordine e quindi considerate tra le categorie prioritarie. Mentre solo l’1,5 per cento degli anziani ha ricevuto la propria dose. Il presidente dell’Abruzzo, incalzato dall’inviata del programma Sara Giudice, ha scaricato la responsabilità sul governo: “Non abbiamo finito di vaccinare gli over 80 perché i vaccini non ce li hanno mandati”. “Lei pensa che i guardiaparco si occupino solo degli orsi, non ci pensa ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 aprile 2021), vaccini aie non. IlUn servizio trasmesso ieri dal programma di La7 Piazza Pulita ha mostrato un’anomalia nella campagna vaccinale in, dove lesono state distribuite subito anche ai, equiparati alle forze dell’ordine e quindi considerate tra le categorie prioritarie. Mentre solo l’1,5 per cento degliha ricevuto la propria dose. Il presidente dell’, incalzato dall’inviata del programma Sara Giudice, ha scaricato la responsabilità sul governo: “Non abbiamo finito di vaccinare gli over 80 perché i vaccini non ce li hanno mandati”. “Lei pensa che i guardiaparco si occupino solo degli orsi, non ci pensa ...

