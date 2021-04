A Trieste anche i volontari scout impegnati nella campagna vaccinale (Di venerdì 9 aprile 2021) TRIESTE – Al centro vaccinale di Trieste arrivano anche gli scout, che in forma volontaria saranno da supporto alle procedure per le somministrazioni delle dosi. L’ Asugi, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, fa sapere in una nota di aver stipulato un accordo di collaborazione con la sezione Scout di Trieste Aps, del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (Cngei). Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) TRIESTE – Al centro vaccinale di Trieste arrivano anche gli scout, che in forma volontaria saranno da supporto alle procedure per le somministrazioni delle dosi. L’ Asugi, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, fa sapere in una nota di aver stipulato un accordo di collaborazione con la sezione Scout di Trieste Aps, del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (Cngei).

