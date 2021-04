A Saint Vincent è iniziata l’eruzione del vulcano La Soufrière (Di venerdì 9 aprile 2021) A Saint Vincent, isola caraibica tra Grenada e Barbados, è iniziata l’eruzione del vulcano La Soufrière, inattivo da quarantadue anni. La notizia dell’eruzione è stata data alle 8.41 ora locale dal centro di monitoraggio caraibico UWISeismic, dell’Università delle Indie Occidentali. Leggi su ilpost (Di venerdì 9 aprile 2021) A, isola caraibica tra Grenada e Barbados, èdelLa, inattivo da quarantadue anni. La notizia delè stata data alle 8.41 ora locale dal centro di monitoraggio caraibico UWISeismic, dell’Università delle Indie Occidentali.

