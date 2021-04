A Pomeriggio 5 si parla di Denise Pipitone ma l'avvocato di Piera Maggio pianta in asso Barbara D'Urso (Di venerdì 9 aprile 2021) L'avvocato di Piera Maggio ha abbandonato in diretta il collegamento con Pomeriggio 5 mentre in studio si parlava di Denise Pipitone e Olesya Rostova. A Pomeriggio 5 si parlava di Denise Pipitone, ecco perchè l'avvocato di Piera Maggio era stato invitato in collegamento, ma non ha gradito alcuni commenti sul caso di Olesya Rostova ed è andato via, piantando in asso Barbara D'Urso e i suoi ospiti. È successo ieri su Canale 5 mentre nello studio di Barbara D'Urso si affrontava ancora una volta l'argomento Olesya Rostova e presunta somiglianza con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) L'diha abbandonato in diretta il collegamento con5 mentre in studio siva die Olesya Rostova. A5 siva di, ecco perchè l'diera stato invitato in collegamento, ma non ha gradito alcuni commenti sul caso di Olesya Rostova ed è andato via,ndo inD'e i suoi ospiti. È successo ieri su Canale 5 mentre nello studio diD'si affrontava ancora una volta l'argomento Olesya Rostova e presunta somiglianza con ...

