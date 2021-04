(Di venerdì 9 aprile 2021) Una donna di 88 anni ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati per, poiché nonostante le diverse segnalazioni ed email allain merito alla sua prenotazione, non ha mai ricevuto risposta né tantomeno è mai stata chiamata. L’anziana, cardiopatica, diabetica e ultra 80enne è rimasta senza alcun vaccino, motivo per il quale ha dovuto fare ricorso alla tutela giuridica perascoltata. Scrivono gli avvocati Carlo Pistincu e Franco Villa: “Risulta chiara ed evidente l’irresponsabile condotta omissiva della– tanto è vero che la signora M. non ha ricevuto alcun sms contenente l’invito a vaccinarsi, non le è stato consentito di accedere e registrarsi al portale predisposto dall’autorità amministrativa ed infine, nonostante la pubblicità ...

Advertising

QuotidianPost : 88enne denuncia la Regione Sardegna per essere vaccinata - quotidianoweb : Degrado urbano a #Potenza, la denuncia di un'88enne: «Era una città carina, l’hanno distrutta» -

Ultime Notizie dalla rete : 88enne denuncia

Quotidiano del Sud

... abitante in via Giacomo Leopardi, per aiutarla ad accudire la propria madreconvivente. La ... ha avuto conferma dell'inconsapevole vendita dei suoi beni e si è così recata a sporgere...... abitante in via Giacomo Leopardi, per aiutarla ad accudire la propria madreconvivente. La ... ha avuto conferma dell'inconsapevole vendita dei suoi beni e si è così recata a sporgere...Una donna di 88 anni ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati per essere vaccinata, poiché nonostante le diverse segnalazioni ed email alla Regione in merito alla sua prenotazione, non ha mai ricevuto ...POTENZA – «Basterebbe un fiore in un’aiuola, che costerebbe? Ma ogni persona così darebbe il proprio piccolo contributo a rendere più bella questa città. Che era una città carina, c’erano i giardini a ...