70enne adescava minorenni al parco | arrestato

(Di venerdì 9 aprile 2021) Undel reggiano è stato denunciato per adescamento di minori. L’uomo, a bordo della sua bici o della sua auto, avvicinava ragazzine tutte sotto i 16 anni e chiedeva loro in modo esplicito delle prestazioni sessuali, offrendo loro in cambio del denaro. Da quanto ricostruito, fortunatamente, non sono stati accertati contatti fisici, anche se in alcune occasioni pare che l’uomo abbia tentato di accarezzare le giovani, come riportato dall’ANSA. In un’occasione, ne avrebbe addirittura inseguita una dopo aver tentato di toccarla. La condotta ripetuta del, aveva sollevato paura tra le adolescenti del posto, tanto che tra i gruppi Whatsapp dei genitori era iniziato a circolare l’allerta riguardo alla presenza di un anziano molesto. Sono almeno cinque i casi di adescamento ma in realtà sarebbero diversi quelli venuti alla luce a seguito ...