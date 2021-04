12 aprile è la Giornata mondiale dell’Uomo nello spazio, dal volo di Gagarin 1961 (Di venerdì 9 aprile 2021) Siamo alla vigilia del Sessantesimo anniversario del volo spaziale di Yuri Gagarin*. Il 12 aprile è la ricorrenza 1961-2021 del primo abitacolo portato dall’uomo fuori dal pianeta, in assenza di gravità, nel cosmo. L’Italia tra le due superpotenze spaziali si distinse grazie alla genialità dell’ingegnere Luigi Broglio. L’impresa dell’ingegneria spaziale italiana ha portato il nostro Paese al terzo posto e salire sul podio dell’astronautica. Un posto di tutto rispetto che l’Italia ancora afferma nelle attuali missioni congiunte dell’esplorazione aerospaziale e del sistema solare Raffaele Panico Il primo leggendario cosmonauta era un cittadino russo dell’U. La durata del primo viaggio nello spazio o nel cosmo ebbe una durata di circa 108 minuti. Iniziava la sfida alla conquista dello ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Siamo alla vigilia del Sessantesimo anniversario delspaziale di Yuri*. Il 12è la ricorrenza-2021 del primo abitacolo portato dall’uomo fuori dal pianeta, in assenza di gravità, nel cosmo. L’Italia tra le due superpotenze spaziali si distinse grazie alla genialità dell’ingegnere Luigi Broglio. L’impresa dell’ingegneria spaziale italiana ha portato il nostro Paese al terzo posto e salire sul podio dell’astronautica. Un posto di tutto rispetto che l’Italia ancora afferma nelle attuali missioni congiunte dell’esplorazione aerospaziale e del sistema solare Raffaele Panico Il primo leggendario cosmonauta era un cittadino russo dell’U. La durata del primo viaggioo nel cosmo ebbe una durata di circa 108 minuti. Iniziava la sfida alla conquista dello ...

