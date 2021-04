007 nello Spazio La nuova frontiera dell’intelligence Usa

(Di venerdì 9 aprile 2021) La contesa tra Stati Uniti e Cina si sposta. Nel giro di pochi anni il Dragone d’Oriente diventerà il principale competitor degli Usa anche oltre l’atmosfera, tra orbite affollate (e pericolose), armi spaziali e un’esplorazione interplanetaria che rispolvera i toni della Guerra fredda. È quanto prevede il National Intelligence Council degli Stati Uniti, che ieri ha pubblicato la settima edizione dei suoi “Global Trends”, un report rilasciato ogni quattro anni per diffondere tra la comunità americana di difesa e sicurezza una maggiore consapevolezza della possibile evoluzione degli scenari globali. “A more contested world” è il sottotitolo dell’edizione 2021, contenente una sezione specifica per lo, e nel complesso rivolto a un orizzonte temporale che arriva al 2040. TECNOLOGIE EMERGENTI… Tra un paio di decenni, ...

Advertising

spazio_nello : RT @DonPiricoddi: #BestBondGirl @VincenzoOrab96 2° girone #EvaGreen 007- Casinò Royale #LeaSeydoux 007- Spectre #FamkeJanssen 007- Goldene… -

Ultime Notizie dalla rete : 007 nello

Formiche.net

E va rilevato che nel corso degli anni non siamo stati dei fenomenispendere i fondi europei ... Perché glisi occupano di disagio sociale Il disagio sociale digitale mette a rischio la ...scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte , che mostra un +0,04%, sostanzialmente ... si muove intorno alla parità il FTSE Italia All - Share , che continua la giornata a 27.punti. ...Abraki ha sottolineato l’importanza per IO Interactive del basarsi su una storia completamente originale per il suo nuovo gioco dedicato a James Bond 007:. È molto importante il fatto di poter creare ...Siete eccitati per la versione di IO di 007? Tuttavia, solo perché IO sta lavorando duramente su 007 non significa che abbiano completamente terminato di lavorare su Hitman 3. Lo studio sta anche trae ...