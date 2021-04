Zorzi, Mara Venier furiosa per quel commento sotto la foto con Tommaso: ‘lei è una rompi…..oni’ (Di giovedì 8 aprile 2021) Mara Venier e Tommaso Zorzi si sono incontrati già diverse volte sia dal vivo che in collegamento, tant’è che hanno sviluppato un bellissimo rapporto… che però non piace a tutti. Ma cosa sarà mai successo tra la conduttrice di Domenica In e il vincitore del Grande Fratello Vip? LEGGI ANCHE — Domenica in, Tommaso Zorzi arriva in RAI? Cosa ha dichiarato nella prima puntata del suo programma C’è un bel rapporto tra Mara Venier e Tommaso Zorzi, ma non tutti sembrano apprezzarlo, al punto da far sentire un certo disappunto sul web. Zia Mara, però, non è certo una che si tiene tutto dentro. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 aprile 2021)si sono incontrati già diverse volte sia dal vivo che in collegamento, tant’è che hanno sviluppato un bellissimo rapporto… che però non piace a tutti. Ma cosa sarà mai successo tra la conduttrice di Domenica In e il vincitore del Grande Fratello Vip? LEGGI ANCHE — Domenica in,arriva in RAI? Cosa ha dichiarato nella prima puntata del suo programma C’è un bel rapporto tra, ma non tutti sembrano apprezzarlo, al punto da far sentire un certo disappunto sul web. Zia, però, non è certo una che si tiene tutto dentro.: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, ...

Advertising

mara_memory : @Vero031116 @tommaso_zorzi Tranne domani che non c’è l’isola - plus_amalia : RT @gieffepparo: Alle stronze ossessionate che mi monitorano giorno e notte dico che oggi ho apprezzato molto Zorzi, l'unico che assieme a… - Curly69Lou : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi a Domenica In, Mara Venier approva: “Chiedo i permessi alla Rai per una bella intervista” - gieffepparo : Alle stronze ossessionate che mi monitorano giorno e notte dico che oggi ho apprezzato molto Zorzi, l'unico che ass… - mara_memory : La solitudine dei numeri Primi. Poi osa ancora darci direttive su come fare il nostro lavoro @tommaso_zorzi #tzvip… -