Zaia ha detto che il Veneto è la Regione che vaccina di più. Ma non è vero (Di giovedì 8 aprile 2021) Luca Zaia, governatore del Veneto in quota Lega. E anche lui come il collega della Lombardia Attilio Fontana va in giro a dire che la propria Regione è quella che vaccina di più. Sarà una gara leghista, o semplicemente un appunto che vogliono fare ogni tanto, ma comunque ci tengono a sottolinearlo, forse per sembrare più bravi di altri. Ma la realtà è un’altra, e la si scopre andando a spulciare il sito del governo aggiornato giorno per giorno. I dati parlano, e lo fanno abbastanza chiaramente. La Regione che ha vaccinato di più in termini assoluti è la Lombardia con 1.881.776 di dosi somministrate, e – su questo – Attilio Fontana ha ragione. Ma, c’è un ma: se è vero che ora sta cercando di correre più velocemente, la Lombardia è nella seconda metà della classifica ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Luca, governatore delin quota Lega. E anche lui come il collega della Lombardia Attilio Fontana va in giro a dire che la propriaè quella chedi più. Sarà una gara leghista, o semplicemente un appunto che vogliono fare ogni tanto, ma comunque ci tengono a sottolinearlo, forse per sembrare più bravi di altri. Ma la realtà è un’altra, e la si scopre andando a spulciare il sito del governo aggiornato giorno per giorno. I dati parlano, e lo fanno abbastanza chiaramente. Lache hato di più in termini assoluti è la Lombardia con 1.881.776 di dosi somministrate, e – su questo – Attilio Fontana ha ragione. Ma, c’è un ma: se èche ora sta cercando di correre più velocemente, la Lombardia è nella seconda metà della classifica ...

Advertising

uggNp6MXLo8Zedo : RT @valy_s: “In questo istante NON ci sono le condizioni per riaprire i ristoranti ALL’APERTO” Come ho sempre detto, #Zaia è peggio di #Spe… - scimmiaintesta : RT @valy_s: “In questo istante NON ci sono le condizioni per riaprire i ristoranti ALL’APERTO” Come ho sempre detto, #Zaia è peggio di #Spe… - Il_Populista_ : RT @valy_s: “In questo istante NON ci sono le condizioni per riaprire i ristoranti ALL’APERTO” Come ho sempre detto, #Zaia è peggio di #Spe… - MercPat : RT @valy_s: “In questo istante NON ci sono le condizioni per riaprire i ristoranti ALL’APERTO” Come ho sempre detto, #Zaia è peggio di #Spe… - FilippiGeo : RT @valy_s: “In questo istante NON ci sono le condizioni per riaprire i ristoranti ALL’APERTO” Come ho sempre detto, #Zaia è peggio di #Spe… -