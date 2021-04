Xiaomi, la sua auto elettrica sarà una berlina o un SUVHDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo una serie di indiscrezioni, Xiaomi una settimana fa ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di entrare nel settore delle auto elettriche. Il progetto del colosso cinese prevede un investimento di ben 10 miliardi di dollari in 10 anni. Al momento dell’annuncio, non erano stati forniti particolari dettagli. In precedenza si era parlato di un possibile accordo con Great Wall Motors per l’utilizzo delle sue fabbriche ma da questo punto di vista non era arrivata alcuna conferma. Nulla era stato detto nemmeno sulle auto a batteria che sarebbero state sviluppate. Su questo fronte arrivano, adesso, alcune informazioni in più e direttamente da Lei Jun, CEO di Xiaomi. NIENTE auto LOW COST All’interno di un video su Douyin, sostanzialmente la versione cinese di TikTok, Lei Jun ha fatto sapere che ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo una serie di indiscrezioni,una settimana fa ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di entrare nel settore delleelettriche. Il progetto del colosso cinese prevede un investimento di ben 10 miliardi di dollari in 10 anni. Al momento dell’annuncio, non erano stati forniti particolari dettagli. In precedenza si era parlato di un possibile accordo con Great Wall Motors per l’utilizzo delle sue fabbriche ma da questo punto di vista non era arrivata alcuna conferma. Nulla era stato detto nemmeno sullea batteria che sarebbero state sviluppate. Su questo fronte arrivano, adesso, alcune informazioni in più e direttamente da Lei Jun, CEO di. NIENTELOW COST All’interno di un video su Douyin, sostanzialmente la versione cinese di TikTok, Lei Jun ha fatto sapere che ...

