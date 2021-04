Xbox con un'esclusiva di Hideo Kojima? Potenziale bomba da una fonte 'attendibile' (Di giovedì 8 aprile 2021) Kojima Productions sta realizzando un nuovo gioco, ma non è Abandoned, il recente gioco annunciato in esclusiva per PlayStation 5. Come riportato poco fa, Sony Interactive Entertainment ha rivelato un trailer per Abandoned, un progetto horror dello sviluppatore Blue Box Games. Ma questo trailer e la storia dello sviluppatore sono abbastanza particolari da indurre alcune persone a ipotizzare che il titolo sia segretamente il prossimo gioco del creatore di Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Ebbene, stando a Jeff Grubb, non è così. Come spiegato in precedenza, uno dei motivi per cui le persone credono che Abandoned provenga da Kojima è perché è difficile trovare molte informazioni su Blue Box Games. Il team, in realtà, è un piccolo studio che non ha mai pubblicato prima un gioco per console importanti. Ha un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021)Productions sta realizzando un nuovo gioco, ma non è Abandoned, il recente gioco annunciato inper PlayStation 5. Come riportato poco fa, Sony Interactive Entertainment ha rivelato un trailer per Abandoned, un progetto horror dello sviluppatore Blue Box Games. Ma questo trailer e la storia dello sviluppatore sono abbastanza particolari da indurre alcune persone a ipotizzare che il titolo sia segretamente il prossimo gioco del creatore di Metal Gear Solid,. Ebbene, stando a Jeff Grubb, non è così. Come spiegato in precedenza, uno dei motivi per cui le persone credono che Abandoned provenga daè perché è difficile trovare molte informazioni su Blue Box Games. Il team, in realtà, è un piccolo studio che non ha mai pubblicato prima un gioco per console importanti. Ha un ...

