Wta Charleston 2021: le giocatrici potranno ricevere il vaccino anti-Coronavirus (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli organizzatori del Wta di Charleston 2021 hanno comunicato alle giocatrici la possibilità effettuare il vaccino Johnson&Johnson in loco, così da prevenire eventuali contagi da Coronavirus. Le tenniste professioniste, così come i tennisti, rischiano particolarmente di ammalarsi, considerando gli spostamenti settimanali da località a località differenti. La proposta dei componenti dell’organizzazione del Volvo Car Open è estesa, oltre che alle giocatrici stesse, anche agli individui che fanno parte dei rispettivi staff, chance considerevolmente rilevante. La somministrazione del vaccino è disponibile a dose singola, utile ai professionisti per evitare ulteriori sedute di vaccinazione successive. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Gli organizzatori del Wta dihanno comunicato allela possibilità effettuare ilJohnson&Johnson in loco, così da prevenire eventuali contagi da. Le tenniste professioniste, così come i tennisti, rischiano particolarmente di ammalarsi, considerando gli spostamenti settimanali da località a località differenti. La proposta dei componenti dell’organizzazione del Volvo Car Open è estesa, oltre che allestesse, anche agli individui che fanno parte dei rispettivi staff, chance considerevolmente rilevante. La somministrazione delè disponibile a dose singola, utile ai professionisti per evitare ulteriori sedute di vaccinazione successive. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #WtaCharleston 2021 (#VolvoCarOpen): la possibilità concessa alle giocatrici - livetennisit : WTA Bogotà e Charleston: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Giulia Gatto Monticone - livetennisit : WTA 250 Charleston 2: La situazione aggiornata Md e Quali - milaniflavio00 : Buon inizio a #Charleston con una facile vittoria. Un bel modo per inaugurare la stagione su terra, in questo torn… - TennisWorldit : Wta Bogotà - Errani si conferma, Paolini si ferma. A Charleston ok Barty -