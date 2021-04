Von Der Leyen lasciata senza sedia da Erdogan | video (Di giovedì 8 aprile 2021) É diventato già virale il video dell'incontro tra il leader turco Recep Tayyip Erdogan e la delegazione europea, con la presidente della commissione Ursula von der Leyen rimasta senza sedia d'onore. Nel filmato Erdogan ed il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prendono posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle, mentre la presidente viene confinata su un divano a metri di distanza, trattata come un elemento marginale. Sui social, tra le numerose polemiche, si parla già di "sofa gate". Guarda tutti i video Il premier Conte incontra a Bruxelles Ursula Von der Leyen La Von der Leyen a Roma per discutere sui migranti con Conte Berlusconi si congratula con la Von der Leyen dopo ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 aprile 2021) É diventato già virale ildell'incontro tra il leader turco Recep Tayyipe la delegazione europea, con la presidente della commissione Ursula von derrimastad'onore. Nel filmatoed il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, prendono posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle, mentre la presidente viene confinata su un divano a metri di distanza, trattata come un elemento marginale. Sui social, tra le numerose polemiche, si parla già di "sofa gate". Guarda tutti iIl premier Conte incontra a Bruxelles Ursula Von derLa Von dera Roma per discutere sui migranti con Conte Berlusconi si congratula con la Von derdopo ...

