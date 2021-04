Volley | Playoff 5 posto Superlega | i risultati della 4a giornata

(Di giovedì 8 aprile 2021) Mentre iScudetto maschili e femminili si dirigono verso l’ultima fase, lacontinua anche lotta verso la conquista del quinto. Altro turno infrasettimanale per le otto squadre protagoniste che hanno disputato il quarto incontro dei sette totali; scopriamo quindi insieme i4adeidi. Dopo la 3agiocata lo scorso weekend, le squadre sono tornate in campo per la quarta sfidaPool per il quinto. A trionfare sono state Verona, Modena, Milano e Cisterna; Modena riesce finalmente a cogliere la prima vittoria, mentre la sfida per il comandoPool per la lotta al quinto ...

Advertising

nako_kako : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 4ª giornata classifica ??: Milano a +3 sul terzetto a quota 7, Modena trova la prima vittoria ?????? #Superle… - ykichan : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 4ª giornata: nelle tre gare del giovedì vittorie esterne da tre punti per Modena e Milano e da due punti… - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 4ª giornata classifica ??: Milano a +3 sul terzetto a quota 7, Modena trova la prima vittoria ?????? #Superle… - ykichan : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 4ª giornata classifica ??: Milano a +3 sul terzetto a quota 7, Modena trova la prima vittoria ?????? #Superle… - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: Playoff 5° - 4ª giornata: nelle tre gare del giovedì vittorie esterne da tre punti per Modena e Milano e da due punti… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff

Resta il rammarico di averlo visto giocare poco nei, avendo giocato sempre in piccole ... OMNISPORT - 08 - 04 - 2021 14:11 Michele Pasinato, il "Paso" delNeigiocò poco a causa della sua militanza sempre in piccole società (Petrarca, Gabeca e Roma): solo 17 partite con ben 408 punti realizzati. Complessivamente realizzò 7.439 punti in 297 gare,...Giornata tristissima per tutto il mondo della pallavolo, che dà l’estremo saluto a Michele Pasinato. Il 52enne è venuto a mancare dopo una brutta malattia, con la quale ha lottato negli ultimi 5 mesi.Prosegue la lotta per conquistare un posto nelle Coppe europee, con le squadre che sono scese in campo per la quarta giornata del Girone dei Playoff quinto posto Superlega 2020/2021. Nella serata di ...